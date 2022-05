Game Thread #45: A’s at Mariners

I would say that you couldn’t pay me to watch an A’s/Mariners game right now, but here we are.

A’s lineup (away)

2B Tony Kemp (L) DH Jed Lowrie (S) LF Chad Pinder (R) 1B Seth Brown (L) C Sean Murphy (R) SS Elvis Andrus (R) RF Luis Barrera (L) 3B Kevin Smith (R) CF Cristian Pache (R)

RHP James Kaprielian

Mariners lineup (home)

LF Jesse Winker (L) 1B Ty France (R) 2B Adam Frazier (L) CF Julio Rodriguez (R) 3B Eugenio Suarez (R) SS J.P. Crawford (L) DH Kyle Lewis (R) RF Taylor Trammell (L) C Cal Raleigh (S)

RHP George Kirby

