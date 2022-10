Game Thread #159: A’s at Mariners

The A’s finish off the last road series of the season, aiming to avoid a sweep at the hands of the Mariners today.

A’s lineup (away)

SS Nick Allen (R) 2B Jordan Diaz (R) RF Chad Pinder (R) 1B Dermis Garcia (R) LF Seth Brown (L) C Shea Langeliers (R) DH Jonah Bride (R) CF Cristian Pache (R) 3B Ernie Clement (R)

RHP James Kaprielian

Mariners lineup (home)

SS JP Crawford (L) 1B Ty France (R) DH Eugenio Suarez (R) RF Mitch Haniger (R) CF Jarred Kelenic (L) 3B Abraham Toro (S) LF Jesse Winker (L) C Luis Torrens (R) 2B Adam Frazier (L)

LHP Robbie Ray

How to watch/listen